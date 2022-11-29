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В пяти регионах Казахстана ограничено движение на дорогах из-за мороза

29 Ноября 2022, 19:07
В пяти регионах Казахстана ограничено движение на дорогах из-за мороза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 19:00 в пяти регионах Казахстана в связи с понижением температуры введено ограничение движения на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры (-32ºС), введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями по области.

В Абайской области в связи с понижением температуры (-32ºС), введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями по области.

В Жетысуской области в связи с понижением температуры в Абайской области, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615 уч. г.Ушарал–гр.Абайской обл.

В Павлодарской области в связи с понижением температуры в Абайской области, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями двигателями на а/д «Омск-Майкапшагай» км. 426-587, уч. г.Павлодар-гр.Абайской обл.

В Карагандинской области в связи с понижением температуры в Абайской области, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями на а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 249-320 уч. п.Буркитти–гр. Абайской области.


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