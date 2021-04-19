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    19:43, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти регионах Казахстана 19 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане 19 апреля ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-7, днем до 0-2 мороза.

    19 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 19 апреля ветер северный ночью 15-20, порывы 25 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гроза. Местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.

    19 апреля в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау 19 апреля ночью и утром ожидается туман.

    В Акмолинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, ночью на большей части 15-20, порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау 19 апреля ожидается ветер северный, северо-восточный, ночью порывы 15 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-9 мороза, днем до 0-2 тепла.

    Ранее сообщалось, что в северной половине республики ожидается резкое изменение погоды. На большей части страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди. 19 апреля в северных и центральных регионах, с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова, ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Казгидромет Астана Главная Акмолинская область Мангистауская область
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