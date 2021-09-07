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    11:37, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В пяти регионах инфляция сложилась выше 9% - Нацбанк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев заявил о стабильно высоком росте цен в ряде регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ряде областей наблюдается стабильно высокий рост цен с начала т.г. Так, в августе т.г. в пяти регионах инфляция сложилась выше 9%», - Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    В этой связи, по его словам, Национальным Банком предложено принять специальные планы стабилизации инфляции для данных областей и провести точечную работу с регионами.

    Ранее, Е. Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.

    «В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Ерболат Досаев Экономика
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