Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В пяти регионах Акмолинской области снята угроза паводка

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2022, 17:41
В пяти регионах Акмолинской области снята угроза паводка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг с участием заместителя начальника ДЧС Акмолинской области Манарбека Шапагатова о прохождении паводкового периода на территории Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Паводок в первой декаде апреля проходил в напряженном режиме. В результате повышения температуры воздуха происходило интенсивное снеготаяние в населенных пунктах и на полях. Наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Целиноградском, Аршалынском районах. В этой связи в период с 1 по 5 апреля в целях усиления в указанные районы области были направлены дополнительные силы и средства от департамента, из Атбасарского района, а также из других регионов республики: из города Нур-Султана, воинской части 52859 города Караганды.

Из населенных пунктов вывезено более 1,1 млн м3 снега, откачано более 800 тысяч м3 талых вод, набрано 18,2 тысячи, уложено 9,2 тысячи мешков с инертным материалом, возведено и укреплено 1,3 км дамб, очищено и обустроено более 98 км водоотводных каналов и арыков.

photo

В целях оценки общей картины паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам руководством области было проведено аэровизуальное обследование паводкоопасных зон территорий Зерендинского, Сандыктауского, Атбасарского, Бурабайского, Астраханского и Буландынского районов.

Семь регионов области – город Косшы, Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Ерейментауский, Сандыктауский районы с высокой группы риска подтопления переведены на средний уровень.

photo

«В целом паводковая обстановка на территории области находится на круглосуточном контроле областного и региональных оперативных противопаводковых штабов, местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. В связи со стабильной паводковой обстановкой прекращена работа оперативных противопаводковых штабов в Зерендинском, Бурабайском, Биржан Сал и городах Степногорск, Кокшетау», – отметил Манарбек Шапагатов.

photo


Акмолинская область   Паводок   Регионы Казахстана   Общество   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области