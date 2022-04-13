В пяти регионах Акмолинской области снята угроза паводка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг с участием заместителя начальника ДЧС Акмолинской области Манарбека Шапагатова о прохождении паводкового периода на территории Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Паводок в первой декаде апреля проходил в напряженном режиме. В результате повышения температуры воздуха происходило интенсивное снеготаяние в населенных пунктах и на полях. Наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Целиноградском, Аршалынском районах. В этой связи в период с 1 по 5 апреля в целях усиления в указанные районы области были направлены дополнительные силы и средства от департамента, из Атбасарского района, а также из других регионов республики: из города Нур-Султана, воинской части 52859 города Караганды.

Из населенных пунктов вывезено более 1,1 млн м3 снега, откачано более 800 тысяч м3 талых вод, набрано 18,2 тысячи, уложено 9,2 тысячи мешков с инертным материалом, возведено и укреплено 1,3 км дамб, очищено и обустроено более 98 км водоотводных каналов и арыков.

В целях оценки общей картины паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам руководством области было проведено аэровизуальное обследование паводкоопасных зон территорий Зерендинского, Сандыктауского, Атбасарского, Бурабайского, Астраханского и Буландынского районов.

Семь регионов области – город Косшы, Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Ерейментауский, Сандыктауский районы с высокой группы риска подтопления переведены на средний уровень.

«В целом паводковая обстановка на территории области находится на круглосуточном контроле областного и региональных оперативных противопаводковых штабов, местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. В связи со стабильной паводковой обстановкой прекращена работа оперативных противопаводковых штабов в Зерендинском, Бурабайском, Биржан Сал и городах Степногорск, Кокшетау», – отметил Манарбек Шапагатов.