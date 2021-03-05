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    21:08, 04 Март 2021 | GMT +6

    В пяти районах ВКО зарегистрированы нарушения ограничительных мер

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Для снижения распространения коронавирусной инфекции с населением проводится разъяснительная работа по необходимости соблюдения требований главного государственного санитарного врача области.

    3 марта в Шемонаихинском районе мониторинговыми мероприятиями было охвачено 74 объекта, зафиксировано одно нарушение. В магазине «Аракс» в отношении физического лица, находящегося без защитной маски, был наложен штраф.

    Ежедневные рейдовые мероприятия продолжаются в Усть-Каменогорске. В минувший день мониторинговая группа проверили 266 объектов, зарегистрировано 10 фактов нарушения ограничительного режима. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составила 218 775 тенге.

    В Глубоковском районе мониторинговыми группами проведено 18 рейдов на 135 объектов, выявлено 4 нарушения масочного режима на открытом воздухе. Сумма наложенного штрафа составила 175 020 тенге.

    В Курчатове 3 марта была проведена проверка 26 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 2 нарушения.

    В районе Алтай 3 марта провели мониторинг 139 объектов, выявлено 1 нарушение.

    Учитывая текущий рост распространения инфекции COVID–19 на территории области, жителей призывают использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.


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