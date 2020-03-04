В пяти провинциях КНР выздоровевшие пациенты показали положительные результаты на коронавирус

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты в пяти провинциях Китая вновь показали положительные результаты на коронавирус COVID-2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

В городе центрального подчинения Тяньцзинь взятые у двух уже выздоровевших пациентов дополнительные тесты показали положительный результат на коронавирус.

Ранее китайские масс-медиа сообщали, что в конце февраля около 14% выздоровевших пациентов в провинции Гуандун в Южном Китае показали положительные результаты на коронавирус. Аналогичные повторные случаи заболевания были зарегистрированы в китайских провинциях Сычуань, Хубэй и Хунань.

Комментируя вышеуказанные случаи, представитель одного из профильных департаментов Госкомитета КНР по делам здравоохранения Го Яньхун ранее заверила общественность в том, что такие пациенты не могут инфицировать других людей.

Рост числа случаев «завоза» коронавируса в Китай из-за рубежа

Несмотря на позитивный тренд снижения числа выявления новых случаев заболевания коронавирусом в материковом Китае, наблюдается рост количества случаев его «импорта» из-за рубежа.

По данным Главного таможенного управления КНР, по состоянию на 3 марта в ходе обследования въехавших в Китай 6728 пассажиров, имевших симптомы коронавируса COVID-2019. Из них у 75 человек тесты на выявление нуклеиновых кислот вируса показали положительные результаты, 779 находятся под подозрением на заражение коронавирусом.

Общее число «импортированных» подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 15-ти. Все случаи приходятся на провинции Чжэцзян, Гуандун, Нинся-Хуйэский автономный район, города Пекин и Шанхай.

Подавляющее большинство крупных городов Китая, имеющих прямое международное сообщение со странами с повышенным эпидемиологическим фоном, вводят ряд ограничительных мер, включая обязательный 14-дневный карантин.

При этом все въезжающие в Китай пассажиры, вне зависимости от гражданства, обязаны подать декларацию о здоровье.

Китайские медицинские эксперты бьют тревогу

Глава группы экспертов при Госкомитете КНР по делам здравоохранения Чжун Наньшань предлагает усилить международное сотрудничество в плане обмена успешным опытом противостояния коронавирусу.

По словам Чжун Наньшаня, следует создать совместный механизм предотвращения и противостояния распространению вируса, например, учредить региональный научный комитет для своевременного общения специалистов, контроля за развитием эпидемии, а также обсуждения эффективных методов лечения.

В целом за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 3 марта) в материковом Китае выявлено 119 новых случая заражения новым коронавирусом, 38 - с летальным исходом, вылечено и выписано из больниц 2652 человека.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 80 270, погибших - 2981, вылеченных и выписанных из больниц 49 856 человек. 36 432 человека, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.