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В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза

27 Ноября 2022, 17:17
В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пяти областях Казахстана ввели ограничения движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов из-за понижение температуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

27 ноября в 17:00 в Восточно-Казахстанской областив связи с понижением температуры (-30°С) введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов по области.

В Абайской области в связи с понижением температуры (-30°С) введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов по области.

В 17:00 в Павлодарской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на автодороге «Омск-Майкапчагай» км 426-587 участок поселка Кенжиколь - граница Абайской области.

В Жетысуской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск» км 558-615 участок города Ушарал - граница Абайской области.

В Карагандинской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на автодороге «Караганда - Аягоз-Бугаз» км 249-320 участок поселка Буркитти - граница Абайской области.

Ранее сообщалось, что в шести регионах Казахстана открыли дороги для транспорта.


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