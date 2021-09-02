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В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки

2 Сентября 2021 03:30
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В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 сентября на севере Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке Северо-Казахстанской области, на западе, севере и востоке Павлодарской области, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке в горных районах, на западе, востоке и в центре пройдут дожди с грозами, днем на западе сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на западе шквал, на юго-востоке, западе - град, на севере и в центре - туман.

Днем на западе Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

В Северо-Казахсанской области ночью и утром ожидается туман, днем на западе, северо-западе усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области на юго-востоке ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере, в центре области туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской областях в горных районах ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах, днем на западе Актюбинской области, на юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангыстауской области усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях, на большей части Жамбылской, Костанайской, Алматинской, на западе, юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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