09:11, 20 Июнь 2024 | GMT +6
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение о засухе
Штормовое предупреждение о засухе объявлено в пяти областях Казахстана — Жамбылской, Туркестанской, Кызылординсой, Алматинской и области Улытау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи в следующих регионах:
в Жамбылской области:
в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах;
в Туркестанской области:
в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах;
в Кызылординской области:
в Аральском районе;
в Алматинской области:
в Балхашском и Жамбылском районах;
в области Улытау:
в Улытауском районе.