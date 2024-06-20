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    09:11, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение о засухе

    Засуха ожидается в одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней
    Фото: france24.com

    Штормовое предупреждение о засухе объявлено в пяти областях Казахстана — Жамбылской, Туркестанской, Кызылординсой,  Алматинской и области Улытау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи в следующих регионах:

    в Жамбылской области:

    в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах;

    в Туркестанской области:

    в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах;

    в Кызылординской области:

    в Аральском районе;

    в Алматинской области:

    в Балхашском и Жамбылском районах; 

    в области Улытау:

    в Улытауском районе.

    Теги:
    Регионы Казахстана Лето Казгидромет Штормовое предупреждение Засуха
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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