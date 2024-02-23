23 февраля в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Туман ожидается в Костанайской и Кызылординской областях.

Гололед, туман и ветер с порывами ожидаются в Туркестанской области.

Низовая метель ожидается в области Абай.

Ветер с порывами 15-18 м/с и сильный 42-градусный мороз ожидаются в Восточно-Казахстанской области.

В Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.