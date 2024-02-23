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    19:00, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    Снег и морозы прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня
    Фото: pexels

    23 февраля в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Туман ожидается в Костанайской и Кызылординской областях.

    Гололед, туман и ветер с порывами ожидаются в Туркестанской области.

    Низовая метель ожидается в области Абай.

    Ветер с порывами 15-18 м/с и сильный 42-градусный мороз ожидаются в Восточно-Казахстанской области.

    В Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

     

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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