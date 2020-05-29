В пяти областях Казахстана 29 мая ожидается сильная жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 29 мая по-прежнему будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере, северо-западе республики под влиянием ложбины циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике сохраняется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе - туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области с пыльной бурей.

В Мангыстауской области местами ожидается туман.

В Атырауской, Актюбинской, на юге Мангыстауской, Костанайской, юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара.

Местами в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.