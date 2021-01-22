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    19:34, 21 Январь 2021 | GMT +6

    В пяти микрорайонах Алматы временно отключат холодную воду

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В пяти микрорайонах Алматы на день отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 января с 8 утра до 20:00 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе Алматы на территории микрорайонов № 6, 9, 10, 10-А, 11.

    «Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасных условий во время замены задвижек на магистральном водопроводе. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».


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