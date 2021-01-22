В пяти микрорайонах Алматы временно отключат холодную воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В пяти микрорайонах Алматы на день отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 января с 8 утра до 20:00 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе Алматы на территории микрорайонов № 6, 9, 10, 10-А, 11.

«Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасных условий во время замены задвижек на магистральном водопроводе. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».