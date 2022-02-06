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В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля

6 Февраля 2022 05:19
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В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 6 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 6 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Риддер (2 степени), Семей (2 степени), Усть-Каменогорск (2 степени).

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, на юге и юго-западе Казахстана 6 февраля ожидается дождь, ветер и снег.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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