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В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря

30 Декабря 2021 05:07
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В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 30 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 30 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Караганды, Темиртау и Шымкент.

В этих городах сутки 30 декабря, ночь 31 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в северных регионах Казахстана 30 декабря ожидаются сильные морозы, на юге страны прогнозируют погоду без осадков.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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