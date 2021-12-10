В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 10 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 10 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Караганды, Кокшетау, Нур-Султан и Темиртау.
В Нур-Султане метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
В Кокшетау, Караганде, Темиртау и Алматы сутки 10 декабря, ночью 11 декабря 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что морозы, ветер, туман и гололед прогнозируют в большинстве областей Казахстана 10 декабря.
- Морозы и туман ожидаются в большинстве регионов Казахстана 10 декабря
- Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
- Студент из Костаная получил грант за экопроект
- Из-за мороза школьники 0-9 классов первой смены будут учиться дома в Нур-Султане
- Прогноз погоды на 9 декабря в Казахстане дали синоптики
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана