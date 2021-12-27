В пяти городах Казахстана 27 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 27 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 27 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Балхаш и Кокшетау.

В этих городах ночью 27 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ночью 27 декабря ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).