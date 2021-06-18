В пятерых человек выстрелил мужчина в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие зафиксировано в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 15 июня в Сарысуский районный отдел полиции поступило сообщение из Центральной районной больницы Сарысуского района о том, что с дробовыми ранениями госпитализировано пять жителей.

Возраст пострадавших 20, 22 и 24 года.

Установлено, что конфликт произошел из хулиганских побуждений, в ходе которого злоумышленник произвел в этих людей несколько выстрелов из ружья, пояснили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Задержанный признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Назначены все соответствующие экспертизы.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 часть 3 – 99, часть 2 пункты 1, 9 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц из хулиганских побуждений», - прокомментировал начальник криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области Ардак Мадимаров.



