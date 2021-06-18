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    20:42, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В пятерых человек выстрелил мужчина в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие зафиксировано в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 15 июня в Сарысуский районный отдел полиции поступило сообщение из Центральной районной больницы Сарысуского района о том, что с дробовыми ранениями госпитализировано пять жителей.

    Возраст пострадавших 20, 22 и 24 года.

    Установлено, что конфликт произошел из хулиганских побуждений, в ходе которого злоумышленник произвел в этих людей несколько выстрелов из ружья, пояснили в ведомстве.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Задержанный признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Назначены все соответствующие экспертизы.

    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 часть 3 – 99, часть 2 пункты 1, 9 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц из хулиганских побуждений», - прокомментировал начальник криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области Ардак Мадимаров.



    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
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