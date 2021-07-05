В пять раз выросло число желающих получить вакцину в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество вакцинируемых в столице выросло в 5 раз. В прививочных пунктах, расположенных в ТРЦ и торговых домах, выстраиваются целые очереди из желающих получить вакцину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

К примеру, в прививочном пункте, расположенном в ТРЦ «Абу Даби Плаза», трудятся 30 медработников. В день только в этом пункте прививают свыше 350 человек.

«Мы работаем с тремя видами вакцин. Даже если на одном пункте вакцинации возникает дефицит какой-то вакцины, то препарат сразу привозится буквально в течение часа со склада управления здравоохранения. Мы следим за остатками вакцин, и ежедневно, иногда и два раза в день пополняются эти запасы. 9 поликлиника начала работу на пункте вакцинации в ТРЦ «Абу Даби Плаза» в апреле, за это время только здесь от коронавируса привились до 10 тыс. граждан», - рассказала заместитель директора Городской поликлиники №9 Дана Абильгазина.

Горожане проявляют активную гражданскую позицию в вопросе вакцинации, призывая всех пройти иммунизацию, чтобы обезопасить себя и своих близких.

«Сегодня пришла получить вакцину ради своего и здоровья близких, к тому же, таким образом можно обезопасить своих коллег от заражения опасным вирусом», - отметила жительница Нур-Султана Алишера Тасболова.

Астанчанка Динара Жумагазина пришла в ТРЦ по делам, но увидев прививочный пункт, решила также провакцинироваться.

«Пришла в торговый центр по своим делам, но услышав, что здесь есть пункт вакцинации, решила воспользоваться и получить вакцину. Здесь очень хорошо все организовано. Считаю, что важно пройти вакцинацию ради здоровья и будущего наших граждан», - поделилась она.

Отметим, по данным на 4 июля текущего года в столице первый компонент вакцины от КВИ получили свыше 248 тыс. человек, полную иммунизацию - более 157 тыс. граждан.



