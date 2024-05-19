В пять раз возросло число наркопреступлений в СКО

В Северо-Казахстанской области за последние три года отмечается рост наркопреступлений - с 58 в 2020-м году до 290 в 2023-м. В этом году зарегистрировали уже 80 фактов. Такие данные приводит прокуратура области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Саян Аскаров на брифинге отметил, что наблюдается значительное снижение так называемых «традиционных» наркотиков (героин, марихуана, гашиш). Распространяются больше их синтетические аналоги. «Соли» сбывают бесконтактным способом через мессенджеры.

- Изменился возраст лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Если раньше таким видом преступления занимались асоциальные, ранее неоднократно судимые личности в возрасте от 25 до 40 лет, то сейчас это молодые люди различной социальной принадлежности в возрасте от 17 до 25 лет, как правило, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности и ищущие легкий способ заработка. Преступники не пользуются особой фантазией и используют в качестве информационной платформы социальную сеть Telegram. В чатах размещают информацию о виде наркотика, его фасовке, весе и стоимости. В конце прошлого года прокуратуре города удалось внести четыре факта рекламы наркотических средств, по одному факту преступление было зарегистрировано как укрытое от учета, по остальным трем направлено в орган уголовного преследования для принятия процессуального решения, - рассказал С. Аскаров.

Он добавил, что в профилактической работе на первый план выходит работа с молодежью. В ее рамках при рассмотрении уголовных дел, преданных суду в отношении несовершеннолетних подсудимых, приглашают на судебный процесс студентов колледжей и вуза.