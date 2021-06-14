В пять раз увеличилось количество лесных пожаров в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области из-за жаркой и засушливой погоды зафиксировано значительное увеличение лесных пожаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС, на территории региона установилась жаркая и засушливая погода и средняя температура воздуха достигает +29-31 С.

«В это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора, в сельских населенных пунктах, в лесных участках и на сельхозугодиях. Только с начала пожароопасного периода на территории области произошло 20 лесных пожаров (тогда как в 2020 году -4), на площади 785 га с материальным ущербом более 6 млн.тенге, - отметили в ДЧС. - Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхоз палов, леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем. Связано это и с уборкой садовых участков (сжигания мусора и травы) и массовым выездом населения на природу (разведение костров, неосторожность при курении)».

Для решения проблемы сотрудниками противопожарной службы осуществляются рейды по крестьянским хозяйствам, проводятся инструктажи, проверяются наличие огнетушителей, распространяются специальные памятки с рекомендациями.

«Из числа сотрудников противопожарной службы, местной полицейской службы, лесхозов созданы мобильные группы для патрулирования лесных массивов, на предмет выявления нарушителей требований пожарной безопасности. Для оперативного реагирования на тушение природных пожаров определена региональная группировка сил и средств», - добавили в ведомстве.

Также в ДЧС напомнили, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность сразу по нескольким статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.