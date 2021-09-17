В пять раз сократилось число болеющих COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 5 раз по сравнению с августом сократилось число болеющих КВИ в Атырауской области. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 96 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 96 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и среди жителей районов области. Так, в Жылыойском районе выявлен 1 заболевший, в Индерском районе - 1, в Исатайском районе - 4, в Кызылкогинском районе - 8 человек, в Курмангазинском районе - 4, в Макатском районе- 2, в Махамбетском районе выявлено 7 заболевших.

Заболевание у 43 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 53 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 62 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 500 человек, в модульной больнице - 144, во второй областной больнице – 123 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 55, в кардиоцентре - 12, в ж/д больнице - 14 пациентов, в общежитиях - 21,

в районных инфекционных стационарах - 105. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 100 человек. Это в 5 раз меньше, чем было в августе на пике заболевания, когда число инфицированных превышало 10 тысяч человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, 1051 житель Атырауской области привился от COVID-19 за сутки.