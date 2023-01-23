В пять раз снизилось количество телефонных звонков от мошенников - МВД

23 Января 2023, 13:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом мошенничеств в Казахстане выработали технические меры по блокированию fraud-звонков, которые позволяют сократить количество телефонных мошенничеств от имени якобы сотрудников банков. В этой связи в МВД предупредили, как не стать жертвой телефонных мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распространенный способ онлайн-мошенничества – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. По данным МВД, указанным способом совершено более 3,5 тысяч мошенничеств.

«В таких случаях мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть, с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой. Мошенники сообщают о якобы подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита и проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег», - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев на еженедельном брифинге ведомства.

Также в ведомстве проинформировали, что в 3 тысячах случаях на граждан оформлялись онлайн-займы в банках и микрокредитных организациях. Здесь также использовались методы социальной инженерии.

«Граждане, под убеждением мошенников, под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа, а также сообщали поступающие из банков коды СМС-уведомлений. Таким образом мошенники и сами граждане обходят все меры безопасности, используемые банками. В некоторых случаях закладывалось либо продавалось имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги уходили на счета мошенников», - заявил Арман Оразалиев.

В МВД напомнили, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.

«Большинство таких преступлений совершается из-за рубежа, что усложняет процесс их раскрытия. Если по онлайн-продажам необходимую информацию возможно запросить у казахстанских сайтов объявлений, то по другим необходимо направлять международные запросы. Соответственно, получение нужной информации занимает длительное время», - добавил спикер.

В связи с ростом мошенничеств с использованием IP-телефонии, совместно с Министерством цифрового развития и операторами связи выработаны технические меры по блокированию фрод(fraud)-звонков. Это позволяет сократить количество телефонных мошенничеств от имени якобы сотрудников банков. Если в июне прошлого года было зарегистрировано 573 таких мошенничеств, то в декабре их количество снизилось в 5 раз, до 105 преступлений.

«Сейчас сотовые компании дорабатывают свои системы для того, чтобы исключить мошеннические звонки. Конечно, преступники будут искать новые пути для обхода защитных мер и обмана граждан. Поэтому, данная работа нами будет проводиться и в дальнейшем. Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в том числе по оперативному взаимодействию с полицией. На сегодня самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан», - обратился Арман Оразалиев к гражданам.