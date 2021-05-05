В пунктах сдачи ЕНТ в Алматы усилят меры безопасности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О мерах безопасности во время проведения ЕНТ в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказала руководитель отдела контроля и надзора за объектами образования и воспитания Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Дина Суханберлиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель на фоне нахождения Алматы в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации обеспечить безопасность проведения ЕНТ, не допуская заражения коронавирусной инфекцией. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля завершено лабораторно-инструментальное исследование в помещениях проведения тестирования. В пункте проведения ЕНТ проведены подготовительные работы. Проведена уборка прилегающей территории, внутренних помещений, ревизия осветительных приборов, вентиляционной системы, подготовка медицинского пункта. Имеются условия для соблюдения личной гигиены учащихся и персонала. Организован питьевой режим, учащиеся обеспечиваются бутилированной водой объемом 0,5 л., а также дополнительно устанавливаются диспенсеры с водой», - рассказала Дина Суханберлиева.

Для медицинского обслуживания учащихся задействован медицинский пункт, оснащенный оборудованием и медикаментами для оказания первой медицинской помощи, а также предусматривается привлечение дежурной бригады скорой медицинской помощи, врачей территориальных поликлиник.

«Места проведения ЕНТ будут обеспечены санитайзерами, тепловизорами, дезинфицирующими растворами и ковриками для обуви, бактерицидными лампами, рециркуляторами воздуха, урнами для использованных масок с их последующей утилизацией. В аудиториях будут задействованы кондиционеры, настенные часы, камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы. Для исключения скопления людей будет обеспечено соблюдение социальной дистанции (не менее 1 метра) с помощью разметок перед входом и внутри здания, в т.ч. в зонах пропуска и ожидания. Требуется масочный режим. Участникам ЕНТ, пришедшим без средств защиты, будут предоставлены маски. Будет проведена дезинфекция пункта проведения ЕНТ и зоны ожидания вблизи пункта тестирования», - пояснила спикер.

Кроме того, будет развернут временный мобильный прививочный пункт для вакцинации желающих против коронавируса.

Следует отметить, что в помещениях проведения ЕНТ, в целях недопущения скопления людей родители, преподаватели и другие лица не будут допускаться.

Ранее сообщалось о том, как в этом году будут сдавать ЕНТ алматинские школьники.