В прямом эфире телеканала «Silk Way» покажут международный фестиваль «The Spirit of Astana»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 30 августа телеканал «Silk Way» в прямом эфире будет транслировать Международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Astana», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На летней сцене EXPO коллективы TURAN (Казахстан), ABBOS (Узбекистан), BINT EL FUNK (Израиль), KEREKES BAND (Венгрия), MGZAVREBI (Грузия) и DJ PUZA (Казахстан) представят на суд взыскательных зрителей свои музыкальные произведения.

Яркое музыкального шоу будет органично дополнено разнообразием палитры красок, представляющих культурные сокровища народов мира. Гости фестиваля могут участвовать в мастер-классах по работе с войлоком и кожей, гончарному искусству, живописи, росписи тканей и флористике. А на ярмарке ремесленников зрители могут приобрести уникальные handmade-изделия.

«The Spirit of Astana» – это международный мультикультурный проект. Фестиваль призван объединить людей разных возрастов, национальностей и интересов в едином стремлении к музыкальному и культурному обогащению, открывая им аутентичную и самобытную музыку мировых исполнителей.

Начало концерта в 17-00. Для тех, кто будет за пределами Астаны, запланирован прямой эфир на телеканале «Silk Way» - лучший звук и картинка будут доступны в телеэфире, на сайте jjtv.kz и Youtube-аккаунте телеканала.

Главными информационными партнёрами фестиваля «The Spirit of Astana» выступили телеканалы «Jibek Joly» и «Silk Way».