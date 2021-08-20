+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане

20 Августа 2021 21:40
Поделиться:
В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Новости по теме
98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq Уголовная ответственность за подделку сертификата вакцинации установлена в Узбекистане Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау

Седьмой розыгрыш еще двух iPhone12 и других ценных призов пройдет в прямом эфире 21 августа (суббота) в 17:00 на страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в седьмом розыгрыше примут вакцинированные в период с 14 августа по 20 августа (включительно).

Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Розыгрыши ценных призов акиматом города за счет спонсоров проводятся еженедельно.

С 9 июля среди вакцинированных было разыграно 15 iPhone 12, пять холодильников, три телевизора, два планшета, четыре микроволновки, пять принтеров, два видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка «Алиса», увлажнитель воздуха и другие призы.

Помимо еженедельного розыгрыша, среди вакцинированных в сентябре текущего года разыграют двухкомнатную квартиру. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис-рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке приняло участие IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
Уголовная ответственность за подделку сертификата вакцинации установлена в Узбекистане
Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
Популярное
1 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
2 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
3 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
4 Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
5 Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
6 Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Читайте также
Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив