В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Седьмой розыгрыш еще двух iPhone12 и других ценных призов пройдет в прямом эфире 21 августа (суббота) в 17:00 на страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в седьмом розыгрыше примут вакцинированные в период с 14 августа по 20 августа (включительно).

Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Розыгрыши ценных призов акиматом города за счет спонсоров проводятся еженедельно.

С 9 июля среди вакцинированных было разыграно 15 iPhone 12, пять холодильников, три телевизора, два планшета, четыре микроволновки, пять принтеров, два видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка «Алиса», увлажнитель воздуха и другие призы.

Помимо еженедельного розыгрыша, среди вакцинированных в сентябре текущего года разыграют двухкомнатную квартиру. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис-рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке приняло участие IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.