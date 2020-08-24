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В провизорных стационарах Шымкента освобождено 90% койко-мест
24 Августа 2020 18:04
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В лечебных учреждениях города Шымкента имеется 2 810 койко-мест для лечения больных инфекционными заболеваниями. Из них 650 коек - инфекционных и 2160 – провизорных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.
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На сегодняшний день в стационарах мегаполиса освобождено 90% койко-мест. Во время ухудшения эпидемиологической ситуации при медицинских организациях города для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 работали 26 провизорных стационаров.
Кроме того, 133 мобильных бригады, созданные при поликлиниках города, круглосуточно выезжают на вызовы. До сегодняшнего дня бригады посетили на дому и оказали медицинские услуги около 25 тыс. пациентов.
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