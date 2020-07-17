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В провизорных стационарах на помощь приходят студенты Карагандинского медицинского университета

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Июля 2020, 19:29
В провизорных стационарах на помощь приходят студенты Карагандинского медицинского университета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Студенты Карагандинского медицинского университета помогают врачам в провизорных и инфекционных госпиталях. Они выполняют работу среднего и младшего медицинского персонала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение помочь старшим коллегам в непростой для них период студенты принимают сами. Часть интернов работает в стационарах на добровольной основе, в качестве волонтёров. Другие выполняют работу фельдшеров в поликлиниках, выезжая на дом к больным. Студенты работают вахтами по 15 дней.

Мадияр Аргинбаев, интерн 7-го курса, свою первую вахту провёл в июне в качестве медбрата в отделении реанимации и интенсивной терапии в многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова. Затем приступил к работе в инфекционном стационаре на базе многопрофильной больницы №2 Караганды. В планах у Мадияра поступление в резидентуру. Молодой человек хочет стать кардиохирургом.

Вместе с Мадияром в той же больнице обязанности медицинской сестры исполняет его сокурсница Анар Елеуова.

«Мои функции - уход за пациентами, своевременное выполнение назначений, манипуляций, ведение листа наблюдения. Очень рада, что таким образом помогаю своей стране в этот нелёгкий период. Верю, что лучшие дни у всех впереди», - поделилась Анар.

Некоторые студенты на добровольных началах отправились в сельские клиники. К примеру, Санат Кушенов, окончивший 5-й курс медицинского университета, уехал в посёлок Майкаин Павлодарской области. Там он работает санитаром.

«Мы рады, что наши студенты добровольно решают помогать стране и гражданам в такое нелёгкое время. Это говорит о том, какое поколение врачей мы воспитываем», - отметила пресс-секретарь медицинского университета Татьяна Уличева.

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