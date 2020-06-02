В провинции Хайнань создадут «свободный порт» к 2025 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая намерены завершить создание «свободного порта» в провинции Хайнань к 2025 году. Об этом говорится в опубликованной в минувший понедельник Генеральной программе о создании свободного порта на Хайнане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно программе, к 2025 году на территории островной провинции Хайнань будет создан режим свободной торговли. К 2035 году модель свободного порта должна стать «более зрелой». К «середине нынешнего века» провинцию Хайнань следует трансформировать во «влиятельный в мире свободной порт высокого уровня».

В документе также указываются меры по развитию туризма, медицины и либерализации визового режима на Хайнане.

«Следует максимально упростить разрешительные процедуры и обеспечить добросовестную конкуренцию», цитирует «Синьхуа» заявление вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна по вопросам хода строительства «свободного порта» на Хайнане.

Напомним, что в апреле 2018 года власти Китая объявили о создании зоны свободной торговли в островной провинции Хайнань.

До 1988 года остров Хайнань входил в состав провинции Гуандун (Южный Китай).

В 2019 году валовый региональный продукт (ВРП) острова увеличился на 5,8% - до 530,8 млрд юаней (более 75 млрд долларов).

В прошлом году Хайнань посетило свыше 83 млн китайских и иностранных туристов. Общее число туристов из-за рубежа, посетивших Хайнань в 2019 году, выросло на 13,6% - до 1,43 млн человек. Доход от туризма за истекший год составил 105,7 млрд юаней (около 15 млрд долларов).

На конец 2019 года на Хайнане насчитывалось 126 отелей, из них пятизвездочных – 26, четырехзвездочных – 38.