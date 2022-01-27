В проведении школьных и районных олимпиад не обеспечена прозрачность - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова высказалась относительно проведения школьных и районных олимпиад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день олимпиады, проводимые на внутришкольном и районном уровнях, до сих пор не автоматизированы. В том числе не обеспечена прозрачность. Поэтому на местном уровне эти вопросы поднимаются. Этой работой мы займемся в этом году. Большое направление - реализация научных проектов учащихся. В этом году будет начата работа по обеспечению прозрачности», - сказала Шолпан Каринова на расширенном заседании коллегии министерства.

Первый вице-министр отметила, что для реализации поручения Главы государства по поддержке одаренных детей министерством были подготовлены все необходимые поправки в законодательство. Они предусматривают предоставление грантов для обучения в вузах без сдачи ЕНТ.

«Нами также инициированы выплаты единовременных денежных премий как призерам международных предметных олимпиад, так и педагогам-тренерам, подготовившим победителей. Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой медали – 500 МРП», - проинформировала Шолпан Каринова.