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В проведении школьных и районных олимпиад не обеспечена прозрачность - Минобразования

27 Января 2022 13:00
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В проведении школьных и районных олимпиад не обеспечена прозрачность - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова высказалась относительно проведения школьных и районных олимпиад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день олимпиады, проводимые на внутришкольном и районном уровнях, до сих пор не автоматизированы. В том числе не обеспечена прозрачность. Поэтому на местном уровне эти вопросы поднимаются. Этой работой мы займемся в этом году. Большое направление - реализация научных проектов учащихся. В этом году будет начата работа по обеспечению прозрачности», - сказала Шолпан Каринова на расширенном заседании коллегии министерства.

Первый вице-министр отметила, что для реализации поручения Главы государства по поддержке одаренных детей министерством были подготовлены все необходимые поправки в законодательство. Они предусматривают предоставление грантов для обучения в вузах без сдачи ЕНТ.

«Нами также инициированы выплаты единовременных денежных премий как призерам международных предметных олимпиад, так и педагогам-тренерам, подготовившим победителей. Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой медали – 500 МРП», - проинформировала Шолпан Каринова.

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#Образование   #МОН  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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