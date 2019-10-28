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В противостоянии с браконьерами погиб еще один инспектор «Охотзоопрома»

28 Октября 2019 17:10
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В противостоянии с браконьерами погиб еще один инспектор «Охотзоопрома»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще один инспектор «Охотзоопрома» погиб во время погони за браконьерами, передает МИА «Казинформ».

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25 октября в Жалагашском районе Кызылординской области машина инспектора перевернулась во время погони за нарушителями.

«Наши инспекторы ночью в степи заметили подозрительное авто, водитель которого при виде них попытался скрыться. Во время погони машина инспектора Адиля Кенжегулова перевернулась, он погиб от полученных в ДТП ранений», - сообщил на брифинге в Нур-Султане глава Управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Айтуар Туганбеков.

По его словам, браконьеры не стреляли в инспекторов.«Они задержаны на месте преступления, это местные жители. В автомобиле нарушителей было обнаружено ружье и туши незаконно отстрелянной дичи. «От имени министра выражаю соболезнование родным и близким погибшего. Его семье будет оказана материальная помощь в размере 7,8 млн тенге. После завершения расследования будет выплачено по страховке еще 4 млн тенге», - сказал Айтуар Туганбеков.

Адиль Кенжегулов - третий инспектор, погибший в результате противостояния с браконьерами с начала 2019 года.

Как сообщалось, в Жаркаинском районе Акмолинской области два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги, один из них скончался. 13 января 2019 года инспектор РГКП «ПО «Охотзоопром» Ерлан Нургалиев погиб от рук браконьеров в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных и сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области.

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Ключевые слова: Кызылординская область, МВД РК,
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Жанара Мухамедиярова

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