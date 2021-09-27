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    17:30, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В прошлом году уровень образования пошел на спад - Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Замсетитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов призвал родителей школьников ответственно относиться к санитарным требованиям в связи с возвращением детей традиционному обучению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам вице-премьера, из-за онлайн-обучения сегодня снизился уровень знаний среди школьников.

    «Я бы просил родителей быть очень бдительными и соблюдать все необходимые требования, которые сегодня есть по санрежиму. Все заболевшие дети из случаев – все они заболели во время каникул. (…) Я просил бы, чтобы в этом вопросе мы все работали вместе. Это большая просьба. Потому что образование крайне важная составляющая. За прошлый год в уровне образования пошел спад. Такое было не только в Казахстане, но и по всему миру. Зная о рисках в этом вопросе, в этом году пошли на офлайн-режим в системе образования. Давайте друг друга поддержим и будем вместе работать», - обратился Ералы Тугжанов во время брифинга в Правительстве.

    Ранее министр образования РК Асхат Аймагамбетов заявил, что все больше родителей и школьников предпочитают обучаться в традиционном формате.


    Теги:
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