В прошлом году уровень образования пошел на спад - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Замсетитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов призвал родителей школьников ответственно относиться к санитарным требованиям в связи с возвращением детей традиционному обучению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-премьера, из-за онлайн-обучения сегодня снизился уровень знаний среди школьников.

«Я бы просил родителей быть очень бдительными и соблюдать все необходимые требования, которые сегодня есть по санрежиму. Все заболевшие дети из случаев – все они заболели во время каникул. (…) Я просил бы, чтобы в этом вопросе мы все работали вместе. Это большая просьба. Потому что образование крайне важная составляющая. За прошлый год в уровне образования пошел спад. Такое было не только в Казахстане, но и по всему миру. Зная о рисках в этом вопросе, в этом году пошли на офлайн-режим в системе образования. Давайте друг друга поддержим и будем вместе работать», - обратился Ералы Тугжанов во время брифинга в Правительстве.

Ранее министр образования РК Асхат Аймагамбетов заявил, что все больше родителей и школьников предпочитают обучаться в традиционном формате.

