В прокуратуре Карагандинской области состоялось заседание Координационного совета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Карагандинской области состоялось заседание Координационного совета, на котором рассмотрено два вопроса - соблюдение правил дорожного движения и миграционного законодательства при пребывании трудовых мигрантов за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие руководство правоохранительных и местных исполнительных органов, а также иных госорганов области.

При обсуждении первого вопроса председательствующий - прокурор области Марат Сексембаев отметил, что Главой государства поручено ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических и психотропных средств, вплоть до лишения свободы.

Статистика показывает, что только за последние 3 года по области произошло более 1 600 аварий. Погибли свыше 400 человек, получили различные увечья почти 2 000. В этом году количество аварий уже возросло на 2,7% (с 328 до 337).

На заседании совета отмечено, что основная вина в трагедиях на дорогах лежит не только на водителях. Уровень безопасности на дорогах зависит также от комплекса факторов – техническое состояние машин, состояние дорог, уровень организации движения, поведение участников дорожного движение, в т.ч. превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление в нетрезвом состоянии и т.д.

По итогам рассмотрения Департаменту полиции рекомендовано перед акиматом области инициировать вопрос о выделении средств для установления дополнительных дорожных знаков, светофоров и скоростемеров на участках дорог с высоким риском совершения ДТП.

Внести в МВД предложения по разработке электронной карты аварийно-опасных дорог.

Предложено провести информационно-разъяснительную работу, в т. ч. с использованием LED-экранов и распространением агитационных роликов о недопустимости нарушений дорожного движения.

По второму вопросу прокуратурой отмечено, что Главой государства поручено отменить обязательную регистрацию иностранных граждан в органах миграционной службы. Факт прохождения пограничного контроля и есть миграционная регистрация.

За последние 3 года по области зарегистрировано свыше 150 тыс. иммигрантов. Основной поток из Узбекистана, России и Кыргызстана.

Обращено внимание, что за 2 года (2017-2018 годы) иммигрантами совершено свыше 200 преступлений, 10 тысяч привлечены к адмответственности.

К примеру, в текущем году имел место факт отравления угарным газом 14 граждан Узбекистана при строительстве дома в Караганде. После случившегося полицейскими установлено незаконное их пребывание, все привлечены к ответственности с выдворением из страны.

В ходе прокурорских проверок выявлен 31 «дежурный адрес», по которым только за последние 3 месяца зарегистрировано 316 иммигрантов.