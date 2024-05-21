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    10:30, 21 Май 2024 | GMT +6

    В прокат выходит новый фильм об Ахмете Байтурсынове

    В прокат выходит новый фильм об Ахмете Байтурсынове
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    23 мая в казахстанский кинопрокат выходит полнометражный художественный фильм «Соңғы үкім» («Последний приговор»). Фильм расскажет об ярком жизненном пути учителя начальной школы, которого признавали своим наставником выпускники ведущих университетов Российской империи и Европы, блестящие представители первой волны казахской интеллигенции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Создатели фильма рассказывают, как Ахмет Байтурсынов с нуля создал науку о казахском языке и его восприняли как равного себе крупнейшие тюркологи начала XX века. Он же предпочитал, чтобы его называли просто учителем. Вопреки всем тяготам жизни и жестоким испытаниям, он не изменил своим жизненным принципам и убеждениям.\

    В прокат выходит новый фильм об Ахмете Байтурсынове
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Фильм также показывает последние моменты жизни Ахмета, который всегда верил, что смерть может отнять у него всего лишь бренное тело, а сам он никогда не исчезнет, и все что он сделал станет достоянием потомков.

    В прокат выходит новый фильм об Ахмете Байтурсынове
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Кинокартина была создана студией Folklore media по заказу Министерства культуры и информации и поддержке НАО Государственный центр поддержки национального кино.

    В прокат выходит новый фильм об Ахмете Байтурсынове
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Съемки фильма проходили в городах Алматы, Семее, на территории Алматинской области, области Абай и Жетысу.

    Премьера исторической драмы «Соңғы үкім» состоится в кинотеатрах страны с 23 мая 2024 года.

    Теги:
    Культура Фильмы Минкультуры и информации Ахмет Байтурсынов Новости кино Казахское кино История Казахстана Кинотеатры
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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