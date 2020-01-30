В программу «С дипломом в село» включат госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют упразднить кадровый резерв корпуса «А» государственных служащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Упраздняется кадровый резерв корпуса «А». Анализ назначений за последние два года свидетельствует, что 66% назначений осуществляются не из кадрового резерва. Это обусловлено тем, что лица, зачисленные в резерв, не всегда отвечают отраслевым потребностям государственных органов. На сегодняшний день в резерве корпуса «А» находятся всего 26 резервистов. Последний точечный отбор в кадровый резерв корпуса «А» проводился два с половиной года назад в 2017 году. Вместе с тем, упразднение данного резерва позволит расширить круг претендентов на должности корпуса «А», а также оперативно заполнять указанные должности», – сказал М. Дауешов.

По его словам, данная инициатива одобрена Резолюцией Главы государства от 18 ноября 2019 года.

Как сообщил М. Дауешов, законопроектом также предлагается распространить Программу «С дипломом в село» на государственных служащих. В настоящее время имеет место нехватка кадров в местных исполнительных органах сельского уровня. Поправка инициирована в целях повышения привлекательности государственной службы на селе, привлечения на государственную службу квалифицированных кадров.

Кроме того, законопроект предусматривает включение периода проведения специальной проверки в стаж госслужбы. Это связано с тем, что данные лица фактически исполняют должностные обязанности и на них распространяются все ограничения, предусмотренные для госслужащих. Однако этот период работы не засчитывается в стаж государственной службы, что отрицательно влияет при подсчете стажа госслужбы для назначений на вышестоящие должности.

Законопроект также включает новшества, касающиеся проведения конкурсных процедур при назначении на должности государственных служащих, направленные на повышение социальной защищенности госслужащих и другие.

Напомним, в корпус «А» государственных служащих входят: ответственные секретари центральных исполнительных органов; руководители аппаратов Конституционного совета, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан); секретарь Высшего Судебного Совета Республики Казахстан-руководитель Аппарата; руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря, руководитель Национального центра по правам человека; председатели комитетов центральных исполнительных органов; руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы.