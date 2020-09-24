В программу рефинансирования ипотеки внесены изменения: планируется охватить еще 5 тысяч заемщиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана сообщили, что внесены изменения в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

C 2015 года по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева для поддержки ипотечных заемщиков в Казахстане реализуется Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), направленная на сохранение единственного жилья, снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков.

В рамках первой части программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов на сумму не более 50 млн тенге, выданных в период с 2004 по 2009 годы и обеспеченных единственным жильем.

На реализацию первой части программы Национальным банком Казахстана выделено 130 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика устанавливается в размере не более 3% годовых.

На 1 сентября 2020 года помощь оказана 28,3 тысячам заемщиков на сумму 176,7 млрд тенге, прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, штрафам (пени) комиссиям на сумму 123,3 млрд тенге. Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов составит порядка 40 тысяч.

В целях снижения долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков и исключения зависимости от колебаний валютных курсов с 27 марта 2018 года реализуется вторая часть программы, которая предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

Для возмещения курсовой разницы банкам было выделено 114,4 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика, относящегося к социально уязвимым слоям населения (СУСН), устанавливается в размере 3% годовых, что позволяет снизить долговую нагрузку заемщика более чем в 2 раза.

На 1 сентября 2020 года банками на рефинансирование валютных ипотечных займов одобрено 9,2 тыс. заявок на сумму 83 млрд тенге, из которых рефинансировано 7,9 тыс. займов на сумму 70,1 млрд тенге.

Срок рефинансирования валютных ипотечных займов истекает 31 декабря 2020 года.

«Анализ реализации первой и второй частей программы показал, что в дополнительной поддержке государства особо нуждаются граждане, относящиеся к категории СУСН и ранее рефинансировавшие свои займы по условиям программы. Доходы данной категории граждан в виде социальных пособий и выплат из бюджета не позволяют им обслуживать свои займы даже по облегченным условиям программы. В этой связи, в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, 23 декабря 2019 запущена третья часть программы, которая предоставляет банкам право на основе анализа финансового и социального положения заемщика применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки в виде уменьшения/прощения основного долга, установления льготных графиков с ежемесячным платежом от 20 тысяч тенге и сохранением дохода заемщика не ниже прожиточного минимума», - сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

С целью возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставлено право осуществить финансирование заемщика по ставке вознаграждения 3% годовых либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

Однако даже с учетом последних изменений при реализации программы выявлялись случаи, когда нуждающиеся граждане не могли получить поддержку государства. Это касается:

- людей, получивших статус СУСН после рефинансирования кредита;

- созаемщиков, залогодателей и гарантов, имеющих статус СУСН, и от которых банки требуют погашения ипотечного кредита;

- граждан с отдельными видами социально значимых заболеваний.

В ходе реализации программы были проанализированы обращения граждан и предложения общественных объединений, на основе которых в сентябре 2020 года Национальным банком Казахстана и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка утверждены поправки, улучшающие условия программы и предусматривающие следующие возможности:

- рефинансирование займов гражданами с отдельными видами социально значимых заболеваний, приводящих к нетрудоспособности и лишающих доходов на погашение ипотечного кредита (по 5 видам заболеваний, в том числе определенные виды туберкулеза, злокачественные образования, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы и др.);

- применение условий программы, предусмотренные для СУСН, на займы в которых созаемщик, залогодатель, гарант, являющиеся супругом (супругой) или близким родственником заемщика, имеет статус СУСН;

- дополнительное снижение долговой нагрузки заемщиков, получивших статус СУСН после рефинансирования займа;

- предоставление возможности повторного рефинансирования по программе займов, по которым задолженность взыскана в пользу банка путем совершения нотариусом исполнительной надписи, с освобождением заемщиков, относящихся к СУСН, от уплаты задолженности по государственной пошлине;

- возврат заемщикам в собственность единственного жилья, которое перешло на баланс АО «Банк Астаны» и АО «БТА Банк», а также жилья, переданного банками в организации по управлению сомнительными активами.

В рамках данных поправок предусмотрены дополнительные меры, направленные на усиление роли комиссий по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков в рефинансировании займов, а также на конвертацию банками валютных ипотечных займов в тенге в рамках улучшающих условий в одностороннем порядке.

По предварительным оценкам, поправки позволят дополнительно охватить программой порядка 5 тысяч заемщиков на общую сумму около 50 млрд тенге.

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.