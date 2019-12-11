В программах вузов РК увеличат модули по предпринимательству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В программах вузов РК увеличат модули по предпринимательству. Об этом сообщил ректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Ерлан Сыдыков на заседании Совета ректоров высших учебных заведений Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно развиваются контакты с зарубежными вузами-партнерами. Достигнуты новые договоренности вузов о сотрудничестве в рамках академической мобильности, повышения квалификации преподавателей, реализации совместных образовательных программ и научных исследований. Один из важнейших индикаторов позиций наших университетов – это их места в мировых рейтингах. В этой связи на заседаниях Совета были рассмотрены вопросы, касающиеся измерения и улучшения научных индикаторов, повышения узнаваемости наших вузов в мировом образовательном пространстве. По итогам обсуждений принято решение о повышении академической репутации в международном образовательном ландшафте, участии вузов в мероприятиях QS (Рейтинг лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании «Quacquarelli Symonds» (QS) – Казинформ) и других агентств», – сказал Е.Сыдыков.

По его словам, в октябре представители ряда казахстанских вузов участвовали в международном саммите, организованном Евразийским национальным университетом, Литовским университетом и QS. В те же дни на базе Литовского университета состоялось заседание Совета ректоров вузов Казахстана и Литвы, с участием представителей QS.

Ректор ЕНУ также отметил, что, в связи с принятием Закона о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов, Советом ректоров выработан ряд рекомендаций по определению общих подходов к улучшению образовательного процесса. Члены Совета ректоров приняли непосредственное участие в обсуждении проекта Закона «О статусе педагога».

Кроме того, как сообщил Е.Сыдыков, Советом принято решение об увеличении в образовательных программах модулей по предпринимательству, коммерциализации научных проектов, активизации вузов в инновационных конкурсах и проектах.

Е.Сыдыков отметил, что Советом рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности вузов через призму формирования культуры качества, а также вопрос по определению критериев для продвижения 20 лучших вузов Казахстана.

Совет ректоров был создан 4 года назад по инициативе Министерства образования и науки РК и ректоров ведущих вузов. Сегодня в состав Совета входят ректоры 49 вузов.