В проекте Кодекса о здоровье прививки четко разделены на обязательные и добровольные - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Зауреш Аманжолова поделилась мнением по поводу прописанных в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения изменений касательно вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мнений было очень много, и вы прекрасно понимаете, что Кодекс занимает определенное место по своей значимости, и я это понимаю, потому что это касается здоровья населения. Я очень благодарна всем тем, кто неравнодушен к этому вопросу и принимает активное участие в обсуждении», - сказала Зауреш Аманжолова во время онлайн-обсуждения возможности введения обязательной вакцинации.

«Хочу сказать, что вакцинация дала нам очень большой положительный эффект – полиомиелит и натуральная оспа у нас ликвидированы еще лет 15 назад, гепатит С на сегодняшний день. Я согласна с моими коллегами: конечно, есть коллизии, когда произошел некачественный закуп вакцин, что привело к такому мнению населения. Но при обсуждении Кодекса поступило более 3 тысяч предложений. В сравнительной таблице мы рассматривали около 1,5 тысяч и принято было по Кодексу 717 поправок. Это один из самых больших законопроектов, я пятый год в Мажилисе и впервые вижу, чтобы вносилось столько поправок. Благодаря всем, кто принимал активное участие, мы почти на 80% многое изменили в нем», - добавила депутат.

Она напомнила, что в Кодексе прививки четко разделены на обязательные и добровольные.

«Мы разделили это на законодательном уровне. И действительно, перечень утверждает уполномоченный орган. Прежде чем все это сделать, мы изучали, почему же все же был такой резонанс в обществе. Одной из основных причин было недоверие к качеству. Законопроектом мы предусмотрели жесткие меры наказания в отношении производителей, если действительно будет доказана их вина. Кроме того, предусмотрена ответственность за транспортировку, хранение и ответственность медперсонала при проведении прививок», - заключила спикер.