В проект «С дипломом - в село!» планируют включить госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В проект «С дипломом - в село!» планируется включить государственных служащих. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, данным на республиканском совещании по вопросам агропромышленного комплекса от 5 марта 2007 года, относительно стимулирования специалистов социальной сферы, возвращающихся в село, посредством предоставления им мер социальной поддержки, реализация Проекта направлена на поддержку специалистов, прибывших для работы и проживания именно в сельские населенные пункты», - отмечено в ответе Премьер-Министра РК

Глава Правительства пояснил, что основанием для данного поручения послужило наличие кадрового дефицита квалифицированных специалистов социальной сферы и, соответственно, неудовлетворительное качество предоставляемых образовательных, медицинских и иных социальных услуг в сельской местности, а также имеющихся диспропорций между городом и селом.

«Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках проекта, регламентированы пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Действия данной статьи направлены на развитие только сельских территорий и не могут распространяться на городские населенные пункты. Кроме того, предоставление мер социальной поддержки в рамках Проекта для специалистов, прибывающих в города районного значения, приведет к возможному оттоку специалистов из сельской местности и еще большему увеличению дефицита кадров, а также значительным затратам из бюджета», - добавил Аскар Мамин.

Он также сообщил, что в проект «С дипломом - в село!» планируется включить государственных служащих.

«Вместе с тем, в проект «С дипломом - в село!» планируется включить государственных служащих, работающих в аппаратах акимата сельских (поселковых) округов, что соответственно увеличит расходную часть государственного бюджета. Данная норма предусмотрена в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан постановлением Правительства РК от 30 декабря 2019 года № 1012», - заключил Премьер.