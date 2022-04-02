В проект «Birgemiz: Sabaqtastyq» привлекут 1,5 тысячи волонтеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года детей в Казахстане стартовал общенациональный проект «Birgemiz: Sabaqtastyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Центра поддержки гражданских инициатив, в ближайшие три года в стране будет реализовываться проект, направленный на помощь детям и молодежи, находящихся в детских домах, чтобы они могли раскрыть свой жизненный потенциал, сформировать навыки самостоятельной жизни через общение с волонтерами-наставникам.

О том, какая работа будет проводится, рассказала в ходе публичной презентации проекта руководитель общественного объединения «Попечительский совет организаций образования «Qoldau» Фарида Раймжанова.

Главная цель проекта - внедрение практики наставничества волонтеров в детских домах и в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. К группам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут закреплены персональные наставники.

Также будут привлечены не менее 1,5 тысяч волонтеров, из них 700 человек из числа молодежи, 50 серебряных волонтеров.

«В рамках проекта состоится реализация не менее 30 малых грантов. Это хорошая основа, когда мы будем вовлекать больше волонтеров, инициативные группы. Мы говорим об эко-системе, которая, в принципе, должна создаваться в интернатных учреждениях именно через Попечительские советы. Они, в свою очередь, будут привлекать социальных партнеров, общественных деятелей, просто активных людей, которые могут быть волонтерами для наших детей», - говорит Фарида Раймжанова.

По словам спикера, в Год детей активисты хотят создать коллаборацию совместно с Попечительскими советами, организациями образования, активными казахстанцами, желающими стать наставниками.

Волонтеры, которые становятся наставниками, общаются с детьми, помогают советами и участвуют в их подготовке к взрослой жизни.

«Во-первых, мы хотим создать эко-систему волонтеров. Во-вторых, что немаловажно – будут выделяться малые гранты. Это хороший способ мотивировать и привлекать волонтеров-наставников, которые смогут реализовать много интересных идей на местах. И самое главное, мы хотим создать системный и устойчивый проект наставничества в стране», - резюмировала Фарида Раймжанова.

Реализация проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» будет продолжена до конца 2024 года. Оператором проекта является Центр поддержки гражданских инициатив.