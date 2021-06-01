В проект «Ashyq» будут включены объекты туристической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос включения в проект «Ashyq» объектов туристической отрасли. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прорабатывается вопрос включения в проект «Ashyq» объектов туристической отрасли, образовательных центров, детских оздоровительных организаций», - сказал Алексей Цой.

Глава минздрава добавил, что в настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, наблюдается постепенный выход регионов из красной зоны, заболеваемость согласно прогнозу развивается по реалистичному сценарию.

«Для сохранения стабильной ситуации местным исполнительным органам необходимо нарастить темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения», - заключил Алексей Цой.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается.

«В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. На прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 20%. Индекс репродуктивности вируса составил 0,86. Отмечается положительная динамика снижения занятости больничных и реанимационных коек», - сказал Аскар Мамин.