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В продаже сведений об умерших подозревают сотрудников полиции в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Марта 2021, 19:30
В продаже сведений об умерших подозревают сотрудников полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников центра оперативного управления города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, полицейских подозревают в предоставлении ритуальным агентствам сведений об умерших горожанах за денежное вознаграждение – четыре тысячи тенге за предоставление анкетных данных умершего.

Остальные обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

«Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий», - добавили в пресс-службе.


Северо-Казахстанская область   Коррупция   МВД РК  
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