В проблемный ЖК в Нур-Султане застройщики поселили людей незаконно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В жилой комплекс «Орбита» застройщики заселили людей незаконно. Об этом сообщил заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан Даулет Доскулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Даулета Доскулова, жилой комплекс «Орбита» является проблемным объектом, его застройщик - АО «Тамыз Инвест групп».

«Дом начал возводиться в 2010 году. Объект даже не введен в эксплуатацию, но общее строительство завершено. На сегодняшний день, в рамках уголовного дела МВД, руководители данной организации осуждены на 11 лет лишения свободы. Компания сейчас бездействует. Незавершенный объект заселен незаконно более шести лет. По данному объекту имелось также решение суда о демонтаже четырех этажей с каждой башни. В одной из башен четыре этажа, в другой шесть этажей»,- сказал заместитель руководителя на брифинге в городском акимате.

В целом, отметил спикер, дом жизнеспособный, единственным опасным фактором является фасад здания.

«Застройщик АО «Тамыз Инвест групп» считается самым недобросовестным в городе. На их счету есть пять подобных объектов – это ЖК «Алтын Раид», «Территория Комфорта 2», ЖК «Магистральный» и ЖК «Орбита»,- добавил Д. Доскулов.

Напомним, ранее сообщалось, что треснул пол и «повело» балкон в одной из высоток в столице.