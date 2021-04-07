В прививочных пунктах Алматы ждут поступления вакцины от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во многих прививочных пунктах Алматы закончилась вакцина от коронавируса, город в ожидании новых траншей вакцины 9 и 13 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за весь период с 1 февраля по 5 апреля провакцинировано 47 275 человек. Из них 8 805 получили оба компонента вакцины, соответственно, у них сформирован электронный паспорт вакцинации», - сообщили в правлении общественного здоровья Алматы.

За прошедшие сутки прививку получили 2 960 человек. Алматинцы получают вакцину «Спутник-V».

«Ввиду активности граждан города во многих прививочных пунктах вакцина закончилась. Но, ожидаются пятый и шестой транши вакцины 9 апреля в количестве 57 445 доз и 13 апреля – еще 57 445 доз. Итого 114 890 доз», - добавили в управлении.

Ранее представитель управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали призвала горожан заранее записываться на вакцинацию. По ее словам, масштабная вакцинация в Алматы начнется после 9 апреля.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил , что в Казахстане до июня будет обеспечена вакцинация двух млн человек ежемесячно.



