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    11:59, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    В прививочных пунктах Алматы ждут поступления вакцины от коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во многих прививочных пунктах Алматы закончилась вакцина от коронавируса, город в ожидании новых траншей вакцины 9 и 13 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего за весь период с 1 февраля по 5 апреля провакцинировано 47 275 человек. Из них 8 805 получили оба компонента вакцины, соответственно, у них сформирован электронный паспорт вакцинации», - сообщили в правлении общественного здоровья Алматы.

    За прошедшие сутки прививку получили 2 960 человек. Алматинцы получают вакцину «Спутник-V».

    «Ввиду активности граждан города во многих прививочных пунктах вакцина закончилась. Но, ожидаются пятый и шестой транши вакцины 9 апреля в количестве 57 445 доз и 13 апреля – еще 57 445 доз. Итого 114 890 доз», - добавили в управлении.

    Ранее представитель управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали призвала горожан заранее записываться на вакцинацию. По ее словам, масштабная вакцинация в Алматы начнется после 9 апреля.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил , что в Казахстане до июня будет обеспечена вакцинация двух млн человек ежемесячно.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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