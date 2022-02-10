В принятой Концепции правовой политики учтены важные для бизнеса положения - Рустам Журсунов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В принятой Концепция правовой политики учтены важные для бизнеса положения. Об этом написал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«С министром юстиции Канатом Мусиным обсудили несколько важных вопросов, в том числе совершенствование корпоративного законодательства, арбитраж, Концепция правовой политики до 2030 года, совершенствование административно-деликтного законодательства, регулирование с чистого листа. Я бы хотел остановиться на Концепции правовой политики РК до 2030 года (КПП), которая была утверждена 15 октября 2021 года Указом Президента РК.

Офисом бизнес-омбудсмена совместно с нацпалатой, представителями бизнес-сообщества и научных кругов проведена масштабная работа по выработке новых, концептуальных для бизнеса и развития правовой системы Казахстана предложений в проект новой Концепции.

Хочу выразить благодарность Министерству юстиции, поскольку многие предложения были услышаны и учтены.

В принятой КПП учтены следующие важные для бизнеса положения:

1) более глубокое всестороннее изучение «дискреций»;

2) пересмотр размеров госпошлин по имущественным и неимущественным спорам, в том числе с установлением верхнего предела госпошлины по имущественным спорам, а также с внедрением концепции массовых исков и их классификации;

3) дальнейшее совершенствование и развитие института АРВ (анализа регуляторного воздействия - прим. ред.);

4) усиление роли (вовлеченности) отечественной науки в законотворческом процессе. Необходимость модернизации законодательства о некоммерческих организациях;

5) необходимость проведения модернизации корпоративного законодательства;

6) проработать вопрос минимизации использования бланкетных способов формирования правовых норм;

7) дальнейшее совершенствование процедур регуляторной политики;

8) проработка вопроса имплементации международно-правового опыта по внедрению института юридических лиц публичного права в национальную правовую систему;

9) необходимость придания нового импульса дерегулированию и применению «мягкого» права – набора правил и руководств – в тех сферах, где это представляется возможным;

10) развитие альтернативных госрегулированию способов регулирования поведения субъектов рынка, в том числе путем механизмов саморегулирования и со-регулирования;

11) закрепление института злоупотребления правом;

12) дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства.

Указанные вопросы важны для бизнеса, в этой связи после подписания в установленном законодательством порядке Плана, Офис бизнес-омбудсмена и НПП готовы активно подключиться в работу по реализации положений Концепции правовой политики», - написал Рустам Журсунов.