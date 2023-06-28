В пригороде Парижа вспыхнули беспорядки после применения полицейским оружия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В Нантере (Франция) полицейский применил оружие в результате чего был убит 17-летний житель. Данный инцидент спровоцировал напряженность между группами местной молодежи и полицией, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нантер - город во Франции, один из крупнейших пригородов Парижа, находящийся в 11 километрах от центра французской столицы. Население города — около 90 тыс. жителей.

По данным французских СМИ, полицейский применил оружие во вторник утром в отношении водителя транспортного средства, отказывавшимся подчиниться приказам полиции.

В результате 17-летний подросток скончался от пули полицейского. Последний был помещен под стражу за умышленное убийство, заявили в прокуратуре г.Нантера. «Проведены проверки на наличие алкоголя и наркотиков в крови, и они оказались отрицательными», - говорится в заявлении прокуратуры.

Вечером в день убийства начались стычки между полицейскими и несколькими молодыми жителями района Вье Пон, где проживал погибший молодой водитель.

Силовики применили слезоточивый газ, но попали под несколько атак местных жителей, которые применяли петарды и другие взрывчатые вещества. В ответ были развернуты два отряда мобильных сил, в том числе специализирующихся на борьбе с «городским насилием».

Как сообщили газете «Le Figaro» в штаб-квартире полиции, по состоянию на ночь 28 июня арестовано тринадцать человек.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин написал в Твиттере, что Генеральная инспекция национальной полиции проводит расследование, «чтобы пролить свет на обстоятельства этой драмы».