Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В пригороде Парижа состоялся марш в память об Алише, жертве травли

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Марта 2021, 17:17
В пригороде Парижа состоялся марш в память об Алише, жертве травли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч человек приняли участие в «белом марше» в парижском пригороде Аржантёй в память о 14-летней Алише. 8 марта она утонула в Сене после того, как её избили и столкнули в воду одноклассники. Незадолго до смерти девочки стала в классе козлом отпущения, её травили в соцсетях, взломав личную страницу и украв интимные фотографии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

О том, что это не игра, напомнила мать Алиши: «Я никак не могу поверить в то, что со мной случилось...Её жестокая, насильственная кончина не даёт мне уснуть... Я чувствую себя такой одинокой, у меня вырвали часть сердца»....

По данным расследования, Алиша погибла от рук своих бывших друзей, отношения с которыми испортились. За травлю в школе их временно исключили из лицея, тогда они вызвали её в безлюдное место, избили и столкнули в воду, когда она была ещё в сознании.

«Пора положить этому конец! - говорит одна из участниц марша. - Погибнуть из-за такой банальности, как размолвка - этого не должно существовать в XXI веке».

«Отношения молодежи к насилию с наше время - особенное, - заявила президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, которая также приняла участие в марше памяти Алиши, - из-за видеоигр, из-за соцсетей создается впечатление, что для них жизнь не имеет значения. Мы должны всех школах говорить: жизнь - самое ценное, что есть, её надо защищать. Не надо конфронтации, надо уметь обуздывать насилие»...

Мальчик и девочка, обвиняемые в смерти Алиши, заключены под стражу. Им вменяется в вину убийство.

Во французском правительстве в воскресенье заявили, что создадут комитет по борьбе с травлей в школе.


Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению