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    21:15, 08 Июль 2021 | GMT +6

    В пригороде Костаная тушат крупный лесной пожар

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайском районе на территории управления лесного хозяйства «Пригородное» произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Установлен 5-ый чрезвычайный класс пожарной опасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    В ведомстве уточняют, что пожар начался утром. Предварительная площадь, пройденная огнем, составила около 300 гектар.

    «Жаркая сухая погода, верховой пожар и сильный ветер только способствуют распространению огня и осложняют тушение. Причина пожара устанавливается. Локализации, ликвидации нет», - прокомментировали в департаменте.

    Также нет жертв и пострадавших. На месте пожара создан оперативный штаб. Проводится воздушная разведка.

    Напомним, ранее сообщалось о крупном степном пожаре близ Аркалыка.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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