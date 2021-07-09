В пригороде Костаная тушат крупный лесной пожар

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайском районе на территории управления лесного хозяйства «Пригородное» произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Установлен 5-ый чрезвычайный класс пожарной опасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

В ведомстве уточняют, что пожар начался утром. Предварительная площадь, пройденная огнем, составила около 300 гектар.

«Жаркая сухая погода, верховой пожар и сильный ветер только способствуют распространению огня и осложняют тушение. Причина пожара устанавливается. Локализации, ликвидации нет», - прокомментировали в департаменте.

Также нет жертв и пострадавших. На месте пожара создан оперативный штаб. Проводится воздушная разведка.

Напомним, ранее сообщалось о крупном степном пожаре близ Аркалыка.