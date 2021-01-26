В пригороде Баку обрушился дом после взрыва

БАКУ. АЗЕРТАДЖ- КАЗИНФОРМ - В пригороде Баку, Хырдалане, прогремел взрыв в доме. Инцидент произошел на улице Насибы Зейналовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики, в горячую линию «112» поступила информация о том, что в городе Хырдалан Абшеронского района на территории 27 квартала в двухэтажном частном доме прогремел взрыв. После взрыва в доме возник пожар. В результате ударной волны вылетели стекла в находящихся поблизости зданиях. На место происшествия привлечены соответствующие силы и средства МЧС.

Из-под завалов извлечены и переданы по назначению два человека – женщина и ребенок. С учетом того, что под завалами могут находиться люди, оперативно-спасательные мероприятия продолжаются.