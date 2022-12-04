В пригороде Актобе открылся современный детсад на 250 мест

4 Декабря 2022, 13:22

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В жилом массиве Каргалы в Актобе открылся детский сад «BAQYTTY BALA» на 250 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На сегодняшний день в актюбинском регионе малыши в возрасте 3-6 лет полностью обеспечены местами в детсадах.

Аким области Ералы Тугжанов на церемонии открытия дошкольного учреждения отметил значимость детских садов в развитии и формировании личности ребенка.

«Сегодня в нашей области дети в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены детскими садами на 100%. Дети в возрасте от 2 до 6 лет - на 98 процентов. Это хорошие показатели. Выражаю благодарность предпринимателям, открывающим детские сады. Вложение средств в будущее детей – самое верное решение. Нет ничего важнее правильного воспитания детей. Если мы приложим усилия для развития их сознания, мы увидим плоды этих усилий в будущем», — сказал аким.

Детский сад общей площадью 2500 квадратных метров рассчитан на пребывание 250 детей. Имеются кабинеты для 10 групп, 2 медицинских кабинета, соляная пещера, бассейн, кабинеты рисования и монтессори, спортивный и музыкальный залы, этнозоны и бытовые помещения. Дети могут посещать кружки танцев, йоги, таэквондо, английского языка.

Стоимость проекта, построенного на средства индивидуального предпринимателя, составляет 350 млн тенге, частично проект был профинансирован по программе фонда развития предпринимательства «Даму».

Всего в Актюбинской области действуют 575 дошкольных организаций, которые посещают около 45 тысяч малышей.