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В «Приемную на дороге» в Атырау обратились 129 владельцев авто с иностранными номерами

18 Января 2020 17:24
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В «Приемную на дороге» в Атырау обратились 129 владельцев авто с иностранными номерами

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В «Приемную на дороге» обратились 129 атыраусцев, владеющих машинами с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первый день республиканской акции консультации владельцам машин с иностранными номерами, эксплуатируемым в регионе, давались в 66 «Приемных на дороге». Они были открыты как в областном центре, так и всех районах области. За консультациями обратились 129 жителей области. Среди них были и те, кто только планирует поехать в Армению или приграничную Россию за машиной. Их интересовал порядок оформления транспортных средств, ввозимых из-за границы. Те, кто машину уже приобрел, интересовались, как теперь ее легализовать, чтобы не нарушать казахстанские правила эксплуатации машин с иностранными номерами. По всем вопросам люди получили исчерпывающие ответы»,- сообщает пресс-служба ДП области.

Работа «Приемных на дороге» продолжается.


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Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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